C. DELLO SPORT, Con il Milan Amrabat in panchina?

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in vista della gara di domenica contro il Milan di mister Stefano Pioli, Cesare Prandelli starebbe pensando di lasciare in panchina Sofyan Amrabat. Problemi fisici non risolti o scelta tecnica? Questo ancora non è chiaro, quello che è certo è che la sua presenza dall'inizio si fa sempre più difficile.