BOVE, Altra giornata di esami a Careggi: la situazione

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si concentra sulle condizioni di Edoado Bove. Il numero 4 gigliato, ancora ricoverato presso il reparto di terapia sub-intensiva di Careggi, sta bene anche se ha bisogno di un monitoraggio continuo dopo che il suo cuore aveva smesso di battere nell’ambulanza che domenica scorsa lo trasportava dallo stadio Franchi al policlinico fiorentino. I medici continuano a tenerlo sotto controllo per capire le cause del malore e ad come mai avesse, al momento del ricovero, una carenza di potassio, che potrebbe aver avuto un ruolo nella fibrillazione che lo ha colpito. Riguardo alla possibilità di eventuali malattie genetiche, ci vorranno alcune settimane per avere l'esito degli esami.

Per il futuro, la strada del defibrillatore sottopelle appare ormai segnata. Queste sono ormai le linee internazionali in questi casi. I medici hanno preso la loro decisione e anche il giocatore sarebbe d’accordo. Bove non potrà proseguire la carriera in Italia, visto che nel nostro paese non è prevista la possibilità di giocare con il defibrillatore, ma in altri paesi, come in Inghilterra, sì.