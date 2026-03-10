Giudice Sportivo, Pezzella salta la Fiorentina. 30 mila euro di multa al Milan
Al termine della 28esima giornata di serie A sono sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo. Tra questi anche il terzino della Cremonese Giuseppe Pezzella, che quindi salterà la sfida di lunedì 16 marzo contro la Fiorentina. Per lui anche un'ammenda di 10 mila euro. Tra gli altri squalificati Sebastiano Esposito (Cagliari), Lewis Ferguson (Bologna), Patrizio Masini (Genoa), Evan Ndicka (Roma), Adrien Rabiot (Milan).
Per quanto riguarda la sfida tra Fiorentina e Cremonese, entra in diffida il difensore grigiorosso Sebastiano Luperto. Sesta sanzione invece per Dodo e Rolando Mandragora.
Venendo alle sanzioni riguardanti le società, ammenda di 30 mila euro complessivi per il Milan per "avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo" e "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria e per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria"; ammenda di 3 mila euro al Bologna "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco" ; 2 mila euro per il Genoa "per avere i suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco"; infine, 2 mila euro per il Lecce "per avere i suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco due fumogeni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati