Conference League, ecco l'arbitro di Fiorentina-Rakow: sarà il bulgaro Georgi Kabakov
Sono state da poco annunciate le designazioni arbitrali per le gare d'andata degli ottavi di finale di Conference League che vedranno impegnata anche la Fiorentina di mister Vanoli: come avversari i polacchi del Rakow. A dirigere l'incontro in programma giovedì 12 marzo alle ore 21 allo stadio Franchi sarà il signor Georgi Kabakov. Il fischietto bulgaro sarà assistito dai connazionali Martin Margaritov e Martin Venev, quarto uomo Radoslav Gidzhenov. Al Var ci sarà Dragomir Draganov con il supporto di Nikola Popov. Ecco la composizione completa:
FIORENTINA vs RAKOW [Conference League, 12/03/2026, ore 21:00]
Arbitro: Georgi Kabakov BUL
Assistenti: Martin Margaritov BUL e Martin Venev BUL
Quarto uomo: Radoslav Gidzhenov BUL
Video Assistant Referee: Dragomir Draganov BUL
Assistente Video Assistant Referee: Nikola Popov BUL
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati