Viola parking: la risposta del sindaco di Bagno a Ripoli sulla sentenza del Consiglio di Stato

vedi letture

Attraverso una nota comunicata dal Comune di Bagno a Ripoli, il sindaco Francesco Pignotti si è così espresso a proposito della sentenza del Consiglio di Stato sul Viola parking: "Nella giornata di ieri è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato in merito alla delibera del Comune di Bagno a Ripoli che consentiva la realizzazione del cosiddetto Viola parking. La sentenza annulla completamente il precedente pronunciamento del Tar riconoscendo nella sostanza l'interesse pubblico dell'intervento. Il Consiglio di Stato rileva allo stesso tempo due aspetti di carattere formale su cui siamo già al lavoro.

Da un lato rileva come nella delibera l'uso temporaneo dell'area destinata al Viola parking dovesse avere un termine temporale ben definito, non fatto coincidere genericamente con l'entrata in esercizio della linea 3.2.1 della tramvia. Dall'altro ritiene non sufficientemente motivata la coerenza del provvedimento con il Piano strutturale. Due aspetti di carattere formale che saranno ben esplicitati e puntualizzati in una nuova delibera che il Comune sta già predisponendo, da presentare al Consiglio comunale nella prossima seduta, prevista per fine mese".