BONAVENTURA. Tentazione Atalanta. I viola...

Il Milan si allontana per Giacomo Bonaventura, l'Atalanta potrebbe offrirgli per la quarta volta maglia e rilancio. Non c’è ancora una trattativa, per ora trattasi di possibilità, suggestione. Magari un sogno per chi, da quando viveva nella Casa del Giovane di Bergamo (il suo alloggio ai tempi del settore giovanile) ritroverebbe tutt’altra Dea, squadra ormai bellissima. Dalla Serie B e l’obiettivo-salvezza ai quarti di Champions League: «Onestamente, l’avresti mai detto?», gli chiederebbero gli amici di sempre. Così le altre opzioni, in primis, Torino e Fiorentina, vengono dopo Bergamo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.