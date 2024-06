BONAVENTURA, Non è da escludere la sua permanenza

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere dello Sport il percorso in viola si è chiuso anche per Giacomo Bonaventura (ufficialmente il 30 giugno come per tutti, però il contratto è già andato in scadenza a tutti gli effetti). Il mancato raggiungimento della quota del 70 per cento di presenze sulle partite totali in stagione della squadra viola, che avrebbe fatto scattare il rinnovo automatico per un anno, ha fatto il resto. Ci sta che Bonaventura abbia chiuso i suoi quattro anni in viola dopo 162 partite e 22 gol segnati e ci sono molti indizi in tal senso, nonostante il calciatore marchigiano di recente abbia ricordato che lui e la sua famiglia si trovano benissimo a Firenze.

Ma ci sta anche che venga trovato la maniera di andare avanti ancora per una stagione, non di più (35 anni ad agosto per il centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta), trovando un punto d’equilibrio che metta d’accordo le esigenze economiche dell’una e dell’altra parte: dipenderà tutto dall’incontro a breve tra la Fiorentina ed Enzo Raiola, che di Bonaventura è il procuratore. I margini della trattativa sono molto ristretti e la sua età certo non aiuta. Non è però del tutto scontato che lasci Firenze.