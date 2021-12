BOMBER, Simeone vs DV9. E papà Diego alla finestra

Sul Corriere dello Sport è presente un focus su quella che oggi sarà anche la sfida tra Simeone e Vlahovic. Tiratori scelti a confronto - si legge - con l’amarcord a fare da sfondo e l’Europa nel mirino dei viola. Le reti di Dusan dall’inizio del campionato sono 16, quelle dell'argentino 12 e sono entrambi in stato di grazia. Il figlio d’arte ha realizzato tre gol nelle ultime tre partite, il serbo poi è addirittura l’uomo dei record e non ha perso un colpo nelle ultime sei sfide in cui ha fatto centro per ben otto volte. Tra l’altro, intreccio vuole che uno dei massimi estimatori di Vlahovic sia proprio papà Simeone, che da tempo lo vuole a Madrid e che ne seguirà le gesta quest’oggi chiedendo informazioni al figlio Giovanni post gara.