BOLOGNA, Per Logan Costa mancano solo tre milioni

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio ieri Bologna e Tolosa sono tornate a parlare di Logan Costa. Il centrale di 23 anni, accostato anche alla Fiorentina in questa sessione di mercato, è la prima scelta di Sartori e Di Vaio per sostituire Calafiori. Questi ultimi contatti non hanno portato ad avanzamenti nella trattativa che probabilmente potrebbe subire un'accelerata nel corso della prossima settimana. I dirigenti felsinei stanno cercando di convincere i transalpini ad accettare una proposta di 12 milioni più bonus, mentre i biancoviola ne chiedono 15.

L'insidia principale è rappresentata dall'interessamento per il difensore da parte del West Ham. Gli Hammers infatti oltre a far alzare il prezzo del cartellino potrebbero offrire a Logan Costa un ingaggio superiore a quello che gli offrono i felsinei. Tra le alternative al classe 2001 un altro ex obiettivo gigliato come Yaka Bjiol.