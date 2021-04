BIRINDELLI, Ricordo i Fiore-Juve e i grandi obiettivi

Alessandro Birindelli, ex difensore juventino, ha commentato la sfida coi viola al Corriere Fiorentino: "Quando giochi per i bianconeri è come andare in fabbrica, dove ognuno ha il suo compito e il suo ruolo. Fiorentina-Juve? Mi vengono i brividi a ricordare le gare che ho giocato. Purtroppo oggi gli stati sono chiusi, ma io ricordo che tutte le volte era esaurito quando arrivavamo noi. In quegli anni entrambe le squadre lottavano per grandi obiettivi. Ko all'andata? Succede che a volte la Juventus si spenga, come se non ci mettesse la giusta voglia. E' una squadra un po' vulnerabile, intermittente. Di tanto in tanto si addormentano, è successo anche col Benevento. Poi la Fiorentina era concentrata e aggressiva".