BIRAGHI, Il Bologna lo vuole ma senza pagare il cartellino

Il Corriere dello Sport-Stadio riprende la situazione che vede Cristiano Biraghi nel mirino del Bologna, trattativa fin qui rallentata dalla presenza di Lykogiannis ancora nella rosa di Italiano. L'operazione si potrebbe sbloccare con l'uscita del greco, però, solo alle condizioni dei rossoblù. Il quotidiano scrive infatti che i felsinei non vogliono pagare il cartellino alla Fiorentina e non sono disposti a offrire un contratto pluriennale da 1,7 milioni di euro al giocatore. Il Bologna aspetta l'evolversi della situazione, ma continua anche a guardarsi intorno in entrata per un colpo in prospettiva.