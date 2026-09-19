FirenzeViola Da un asado all'altro. Vanoli, il Napoli per trovare l'obiettivo e fissare un'altra cena

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Vanoli ha speso belle parole per la grigliata di gruppo dei giorni scorsi. Una situazione gradevole per il gruppo che il tecnico è pronto a riproporre

Quasi ventiquattr’ore dal match col Napoli, la Fiorentina viaggia sulle ali di un entusiasmo ripartito a gonfie vele nel giro di una sola settimana e cerca non solo la prima vittoria casalinga in campionato, ma anche il suo vero obiettivo della stagione. Vuoi per la falsa partenza di agosto, vuoi perché un gruppo così nuovo ha bisogno di tempo per amalgamarsi, sta di fatto che la sfida di domani darà una buona indicazione sugli orizzonti che può fissare di fronte a sé la squadra di Vanoli.

Dalla grigliata a un'altra cena(?)

Proprio l’allenatore ha fatto capire, non più tardi di ieri in conferenza stampa, di esser curioso di scoprire per quali traguardi possa lottare la sua Fiorentina. "Quando troveremo l’obiettivo giusto da centrare offrirò volentieri anche io qualcosa ai ragazzi", ha detto il tecnico in riferimento alla grigliata a base di asado organizzata dagli argentini nei giorni scorsi. Occasione che ha cementato il gruppo verso un appuntamento tanto affascinante come quello di domani e che potrebbe presto verificarsi di nuovo.

Napoli per trovare l'obiettivo e tracciare la stagione

Sì perché, a detta di Vanoli, una situazione conviviale come quella che vede tutti seduti a tavola si riproporrebbe presto, ma non prima che la Fiorentina abbia ben chiara la sua meta. Il varesino ha raccolto una squadra partita malissimo e che sta cercando di rivitalizzare per inseguire grandi traguardi, gli stessi che però, ad oggi, devono essere davvero individuati in base alla forza e alla prospettive di una rosa giovane e con tanti margini di crescita, compattata dall’allegria di questi giorni. "La grigliata di ieri è stata un’occasione importante per costruire il gruppo, mi fa piacere parlarne perché sono cose belle", chiosa Vanoli su una semplice ma genuina occasione collettiva che il tecnico è pronto a bissare di tasca propria. Vincere, magari, domani col Napoli, potrebbe tracciare davvero la strada maestra della Fiorentina e indurre a un’altra bella abbuffata di gruppo.