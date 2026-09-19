Anche la Fiorentina piange Sandro Mazzola: il cordoglio per la scomparsa

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Anche la Fiorentina si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Sandro Mazzola. Bandiera nerazzurra, simbolo dell'Inter e della Nazionale Italiana, il figlio di Valentino si è spento poche ore fa all'età di 83 anni e in questa mattinata lo stanno ricordando con affetto tutti i club del calcio italiano. Poco fa anche la società viola ha voluto lasciare un messaggio pubblicamente, attraverso i propri canali social:

"Il Presidente Commisso, la Vice Presidente Catherine Commisso e tutta la Fiorentina si stringono con sincera partecipazione e cordoglio al mondo del calcio e alla Famiglia Mazzola per la scomparsa di Sandro, leggenda nerazzurra e campione della Nazionale Italiana".