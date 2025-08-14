Beltran-Zenit, l'ad smentisce ma la trattativa è reale. Il punto del Corr. Fiorentino

Sistemati Nzola al Pisa e Sottil al Lecce, il Corriere Fiorentino stamani in edicola scrive che i dirigenti della Fiorentina stanno attendendo che vadano a dama alcuni incastri. Come per esempio che il Cagliari rompa gli indugi su Barak, visto che il Verona è rimasto defilato, o che le proposte per Ikonè si facciano più concrete dei timidi interessi espressi da Vasco da Gama e Botafogo, ma soprattutto che le intenzioni di Beltran si facciano più chiare.

L'AD dello Zenit San Pietroburgo Medvedev ha smentito le recenti voci di mercato, ma l'interesse del club russo, scrive il quotidiano, è reale. La sensazione però è che il vichingo argentino stia aspettando un'offerta del River Plate per lasciare Firenze.