Beltran lascerà la Fiorentina. La certezza de La Nazione sul vichingo

vedi letture

Secondo quanto riporta stamani La Nazione, non ci sono dubbi sul fatto che Lucas Beltran lascerà la Fiorentina. Dopo le esclusioni da Nottingham e Manchester United l'assioma pare ormai certo mentre i dirigenti sono ancora scottati dal rifiuto del Flamengo da parte del calciatore. Negli ultimi giorni intorno al Vichingo si sono alternati i suoi agenti.

Nel ritiro di Manchester di qualche giorno fa è piombato il fratello manager Federico, nelle ultime ore l’altro procuratore che ne cura gli interessi si è localizzato in Toscana. La Fiorentina attende nuove proposte, magari anche meno allettanti di quella del Flamengo, purché a titolo definitivo. In questo senso si è fatta largo l’ipotesi Zenit San Pietroburgo (ci sarebbe anche lo Spartak Mosca) che lo stesso attaccante guarderebbe con maggior favore rispetto a un trasferimento in Brasile. La proposta dei club russi potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni di euro secondo il quotidiano. Pradè attende passi ufficiali per poi andare sul mercato e trovare un altro attaccante.