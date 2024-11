BELTRAN, L'Argentina non lo chiama. Chance azzurra?

FirenzeViola.it

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, non perde il sogno di vestire la maglia della Nazionale argentina con l’obiettivo di partecipare al Mondiale 2026. Convocato due volte nel 2023 dalla “Scaloneta”, non ha ancora esordito con l’Albiceleste, e la sua ultima esperienza con la selezione maggiore risale al torneo olimpico Under 23 di Parigi. Per le prossime partite di marzo contro Uruguay e Brasile, potrebbe rientrare nei convocati, a condizione di confermare le sue buone prestazioni a Firenze.

In alternativa, potrebbe riaprirsi la possibilità di giocare per l’Italia: Beltran, in possesso del passaporto italiano grazie ai suoi bisnonni piemontesi, era stato preso in considerazione per gli Azzurri già ai tempi del River Plate. Se Scaloni dovesse continuare a escluderlo, l’ipotesi di una convocazione azzurra, attualmente solo una suggestione, potrebbe tornare d’attualità, soprattutto con Spalletti alla ricerca di nuovi trequartisti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.