Luca Ranieri vicino al debutto in azzurro: possibile titolare contro la Moldavia

Occasione in vista per Luca Ranieri. Il difensore della Fiorentina potrebbe partire titolare, questa sera, nell'Italia del ct uscente Luciano Spalletti. Gli azzurri si confronteranno con la Moldavia in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Si scenderà in campo a Reggio Emilia alle ore 20:45. Ranieri si prepara ad essere chiamato in causa, con ogni probabilità nel ruolo di centrosinistra nella retroguardia a tre. Può essere la volta buona per il classe '99, convocato dopo il forfait di Alessandro Buongiorno.

Ranieri sogna l'esordio.

Si tratterebbe del debutto ufficiale del capitano viola in Nazionale maggiore. Il premio per un'escalation costante alla Fiorentina, della quale è diventato il leader oltreché un titolare fisso. La sua dedizione alla causa è sotto gli occhi di tutti, nonostante quegli eccessi caratteriali di cui è il primo a essere cosciente con la sana autocritica che caratterizza i veri professionisti. E' il grande passo in avanti che vuole fare per migliorare ulteriormente, magari anche per da meritarsi la maglia dell'Italia con sempre più continuità.

L'avventura alla Fiorentina.

La sua storia a Firenze è nota. Il difensore nell'agosto del 2022 fu vicinissimo allo Spezia: doveva fare da contropartita per l'operazione Nikolau, che poi non si concretizzò mai. Da allora il ventiseienne si è rimboccato le maniche per guadagnarsi sempre più spazio, prima con Italiano e poi con Palladino. Adesso Ranieri è uno dei punti di riferimento di una Fiorentina che bene o male gioca in Europa da quattro anni consecutivi. Nel frattempo cerca di meritarsi un posto in azzurro, a partire dalla gara di stasera.