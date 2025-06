Calciomercato La strategia per trattenere Albert Gudmundsson e le prime mosse in attacco

Riparte l'appuntamento con la versione "Flash" di Chi si compra? che due volte al giorno farà il punto sulle principali trattative del calciomercato della Fiorentina.

Nella prima puntata di oggi, le ultime notizie sul fronte Albert Gudmundsson, con la Fiorentina pronta a mettersi a trattare col Genoa sulla base del rinnovo del prestito oneroso. L'islandese, ancora coinvolto dal processo che probabilmente terminerà non prima del prossimo autunno, vorrebbe restare, ma i viola allo stesso tempo vorrebbero cautelarsi con la giusta formula. Prime mosse anche per quanto riguarda l'attacco con Dzeko ancora in lista mentre si raffredda la pista Thauvin. Dall'Africa la suggestione invece risponde al nome di Ziyech. Sul fronte uscite, niente Al Hilal per Comuzzo che vuole restare a Firenze o comunque, in caso di cessione che la Fiorentina al momento non avrebbe intenzione di prendere in considerazione, nei principali campionati europei.

L'appuntamento con CSC Flash torna questa sera intorno alle ore 18!