L'Italia insiste per Claudio Ranieri, TMW: "Viola fiduciosi di chiudere con Pioli"

La Federcalcio sembra orientata a sostituire Luciano Spalletti con Claudio Ranieri per il ruolo di commissario tecnico. Sarebbe una buona notizia anche per la Fiorentina, che da giorni è in trattativa con Stefano Pioli - altro papabile per l'azzurro - come nuovo allenatore dopo la stagione di Raffaele Palladino. Come scrive Tuttomercatoweb.com, permane una certa fiducia da parte della Fiorentina di riuscire ad arrivare a concludere la firma di Pioli, anche perché in questo momento gli spauracchi della Nazionale sono lontani.