BARONE, Oggi a Marocco-Spagna: blitz per Sabiri?

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, in una sorta di passaggio di testimone dopo il ritorno in Italia di Burdisso, nelle scorse ore a raggiungere Doha ci ha pensato anche il dg della Fiorentina Barone. Motivo del viaggio qualche giorno di relax ma soprattutto una sorta di aggiornamento professionale sui profili che la società ha scelto di monitore in loco. Su tutti, al di là degli innesti in vista di gennaio, anche il giocatore più chiacchierato di tutti: Sofyan Amrabat. Non è più un mistero che sul conto del marocchino si siano accesi i fari di Liverpool e di altri club della Premier, così come non è casuale che la cortina di voci sul futuro del mediano abbia spinto la dirigenza di Commisso a muoversi per tempo. Anche a questo si deve il blitz nell’emirato del dg che oggi pomeriggio assisterà dal vivo alla sfida tra i Leoni d’Atlante e la Spagna. Con l’obiettivo, magari, anche di riallacciare i contatti con il connazionale Sabiri, il cui storico rappresentante Amin Sakman è atteso all’Education City Stadium di Al Rayyan.