Barak, tanta voglia di rimanere ma il club non è d'accordo. Si allena a parte, è in partenza

vedi letture

Trattando questi primi giorni di preparazione estiva, La Nazione rivolge lo sguardo anche a chi sta lavorando duramente al Viola Park per guadagnarsi la riconferma. Uno di questi è senza dubbio Riccardo Sottil, che spera nella permanenza da vice Dodo, ma il quotidiano locale menziona anche Antonin Barak. Come raccontato settimane fa, il ceco preme per rimanere in maglia viola ma le prospettive dal punto di vista del club non virano in questa direzione.

Per la dirigenza è sempre sul mercato, tanto che in questa settimana si è sempre allenato a parte con un gruppo di giocatori che come lui non rientrano nel progetto. Un segnale che cozza decisamente con la volontà del giocatore, ancora destinato a partire stante così la situazione.