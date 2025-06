FirenzeViola Barak, tanta voglia di restare che cozza col club. Non vuole un altro prestito, spera di convincere Pioli

Antonin Barak ha tanta voglia di viola, nonostante i piani della Fiorentina vadano al momento in direzioni diverse. Il trequartista ceco è di rientro dalla stagione in prestito al Kasimpasa e porta con sé il forte desiderio di (ri)giocarsi le sue carte in riva all’Arno, dopo la prima esperienza che, con Vincenzo Italiano, tra infortuni e collocamenti tattici non del tutto inclini alla sua posizione, non gli ha permesso di mettersi in mostra a dovere. Volontà che però cozza con le idee del club, che considera l’ex Verona non dentro al progetto tecnico di Pioli.

Delusione turca, voglia di convincere Pioli e club: no a un altro prestito

Barak è reduce dall’avventura in Turchia con la casacca del Kasimpasa, dove ha ritrovato come compagno di viaggio Josip Brekalo - altro elemento rispedito al mittente -. Un’esperienza che al giocatore non ha lasciato grandi ricordi, nonostante le 22 presenze collezionate in stagione. Dal canto suo, il ceco è rimasto deluso dall’annata passata, tanto da aver confidato a persone a lui vicine di aver preso una scelta che se tornasse indietro non rifarebbe. Motivo per cui non accetterebbe un’altra cessione in prestito, che esclude dal suo punto di vista con l'intento di voler giocare di nuovo per la Fiorentina, mosso dalla voglia di rivalsa dopo la prima avventura in viola con tanti problemi e dal calore emotivo che prova ancora nei confronti della piazza. Della quale, a differenza del Kasimpasa, porta dentro di sé tanti bei ricordi. Il 13 luglio si presenterà al Viola Park con tanta voglia di restarci per l’intero anno, voglioso di imporsi con i colori che ha indossato apposta anche per allenarsi in questo periodo di vacanza.

Ma per la dirigenza resta resta in uscita

A non essere d’accordo col giocatore è al momento la società. Per la dirigenza di Commisso, il ceco resta un elemento da considerare in uscita e al quale trovare una sistemazione, con l’attuale intenzione di non volerci puntare nuovamente. Qui però può entrare in gioco un’altra carta dal mazzo che ha un nome e un cognome: Stefano Pioli. Il tecnico che a breve sarà ufficializzato dalla Fiorentina non ha ancora parlato col giocatore ma lo testerà in ritiro a Bagno a Ripoli e darà poi il suo parere al club - se nel frattempo non sarà già stato venduto -. Il 59enne parmense lo cercava nelle sue squadre già quando sedeva su altre panchine e la duttilità di Barak può risultare utile al suo calcio non integralista. Proprio su questo fattore spera di far leva l’ex Hellas, che non desidera altro che mettersi a disposizione e far cambiare idea alla società nel corso della preparazione estiva.