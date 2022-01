B. MAYORAL, Nuovi contatti tra club entro metà mese

Su La Nazione viene approfondito il tema relativo a Borja Mayoral. Come scrive il quotidiano, il club viola riparlerà con Roma e Real (che ha in mano il cartellino dell’attaccante) a metà mese. Il club giallorosso non ostacola il via libera al trasferimento di Mayoral, che preferisce Firenze a qualsiasi altra destinazione (Crystal Palace), e il Real è disponibile a chiudere con la Fiorentina. Ma vuole farlo (subito o a giugno) a titolo definitivo.