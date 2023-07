B. A RIPOLI, Caso parcheggi: "Una questione di giorni"

Fonte: La Nazione

© foto di Claudio Giovannini

Il Comune di Bagno a Ripoli interviene sulla questione parcheggi a servizio del Viola Park e spiega che "nel giro di pochi giorni l’area sarà sbloccata dal Genio militare di Padova, ente che rilascia le autorizzazioni in materia di ordigni bellici". "La questione parcheggio? L’area è pronta ormai da mesi, ma solo poche settimane fa è stato deciso dalla concessionaria che opera per conto del Comune di Firenze nella realizzazione della tramvia di far partire gli scavi archeologici e i lavori di bonifica bellica" si spiega da Bagno a Ripoli. Il Comune ha già completato il percorso pedonale e la modifica del sistema di attraversamento pedonale. Si attende la liberatoria dal Genio militare e del Comune di Firenze e poi l’area sarà disponibile.

Questione di giorni", si tiene a specificare. La Fiorentina ha comunque deciso di non attendere oltre per il parcheggio della tramvia anche perchè, in assenza dello stadio, rispetto ai piani iniziali, la società ha deciso di puntare sul Viola Park anche per l’organizzazione di grandi eventi.