Dodo, la Juventus ci pensa per la fascia destra: i viola non trattano sotto i 30 milioni

Con la sempre più probabile conferma di Igor Tudor in panchina anche per la prossima stagione e non solo per il Mondiale per Club, la Juventus sta iniziando a programmare il mercato basandosi su un modulo che può variare dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Diventa quindi essenziale essere coperti sulle corsie esterne. Non strutturata inizialmente, Motta giocava con il 4-2-3-1, per questo tipo di schema, i bianconeri dovranno rinforzare la batteria di quinti di ruolo a disposizione del tecnico croato.

Come riportato questa mattina dal quotidiano torinese TuttoSport, i nuovi dirigenti della Juventus stanno pensando a Dodo per la fascia destra. Il brasiliano è sotto contratto con la Fiorentina fino al 2027 ma il rinnovo, che dovrebbe portare la scadenza dell’accordo al 2030, è ancora in una fase di stallo. Tante le squadre che possono inserirsi in questa situazione e la Juventus, così come Milan e Inter che hanno chiesto informazioni agli agenti, è una di queste. La Fiorentina però non sembrerebbe intenzionata a scendere sotto i 35 milioni.