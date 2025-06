Calendario, per i viola inizio tosto e finale da incubo: Juventus al Franchi a novembre

Con largo anticipo rispetto agli scorsi anni, ieri la Lega Serie A ha annunciato il calendario del prossimo campionato. Si partirà il weekend del 24 agosto e si chiuderà il 24 maggio. Per i gigliati la partenza, come già sapevamo con i lavori per il restyling dello stadio Artemio Franchi in corso, sarà tutta in trasferta, con l'esordio a Cagliari e la seconda giornata in programma a Torino contro i granata. Poi ci sarà la prima sosta per gli impegni delle nazionali e il 14 settembre l'esordio in casa contro il Napoli. Il 28 settembre andrà in scena, all'Arena Garibaldi, il derby con il Pisa. Le due squadre si ritrovano insieme in serie A a 35 anni dall’ultima volta.

Come riportato dal Corriere Fiorentino oggi in edicola i gigliati tra la sesta e la nona giornata saranno attesi da un vero e proprio un tour de force con Roma (in casa), Milan (in trasferta), Bologna (in casa) e Inter (in trasferta). Il tanto atteso match del Franchi contro la Juventus invece è in programma alla 12° giornata il 23 novembre. Il derby di ritorno con il Pisa sarà il 22 febbraio, mentre da incubo sarà il finale di stagione. Alla 35° ci sarà Roma-Fiorentina, alla 37° lo scontro a Torino contro la Juventus e all'ultima giornata l'Atalanta in casa.