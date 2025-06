La Lazio continua a pensare a Parisi: può essere il vice-Tavares sulla sinistra

Fabiano Parisi continua a essere nel mirino della Lazio. In un articolo pubblicato nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport torna con insistenza sul terzino classe 2000 della Fiorentina, spiegando come i biancocelesti stiano cercando un esterno basso di difesa nonostante la conferma di Nuno Tavares, da ieri a tutti gli effetti un calciatore della Lazio, che lo ha riscattato dopo il prestito annuale stipulato con l'Arsenal.

Scrive il Corriere: un terzino sinistro in più può arrivare a Roma. Più al posto di Pellegrini che di Tavares stando ad oggi. E’ rispuntato il nome di Parisi della Fiorentina, a gennaio s’era provato a intavolare lo scambio con Pellegrini. Non è da escludere che si provi di nuovo. Parisi, lo scrive il Corriere è in uscita, è sempre stato in ballo fin dai primi anni di Sarri alla Lazio. A Firenze non è andata come sperava. Può arrivare solo in caso di cessione di uno dei due terzini. Sarri valuterà Tavares in ritiro, spera di trovarlo integro fisicamente e senza paturnie. Non sarà una stagione sfibrante, senza Europa si giocherà una partita a settimana e il portoghese potrebbe essere avvantaggiato da questo.