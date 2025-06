Nazionali, assist di Gudmundsson in Scozia-Islanda: zero minuti per Richardson nel successo del Marocco

Nelle gare in programma ieri sera erano impegnati quattro giocatori della Fiorentina. Se è andata malissimo a Luca Ranieri, il capitano della Fiorentina non è sceso in campo nel clamoroso ko per 3-0 degli azzurri sul campo della Norvegia (QUI la news completa), è andata meglio alla Croazia di Marin Pongracic che ha battuto agilmente, 7-0 il risultato finale, Gibilterra con l'ex Lecce in campo per 90 minuti (QUI la notizia).

In amichevole contro la Scozia ha vinto anche l'Islanda di Albert Gudmundsson. Il numero 10 gigliato, in attesa di capire il suo futuro, ieri ha siglato l'assist per il gol definitivo 3-1 di Palsson. Zero minuti invece in campo per Amir Richardson nel test match giocato dal suo Marocco contro la Tunisia e terminato 2-0.