Oggi il calendario, ecco come verrà gestita la Fiorentina: alternanza con il Pisa

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere un vademecum su come verrà strutturato per la Fiorentina il prossimo calendario di Serie A, che sarà svelato alle 18:30 di oggi. Come negli ultimi anni sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Le società partecipanti alla Champions League non si incontreranno con le società partecipanti all’Europa League e alla Conference (la Fiorentina, che inizierà con due trasferte per i lavori al Franchi) nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa.

E’ prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino e Fiorentina-Pisa. Il campionato comincerà il 24 agosto 2025 e terminerà il 24 maggio 2026, si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.