Mandragora aspetta la Fiorentina, ma tanti club puntano il centrocampista viola: il punto del CorSport

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, spazio anche alla situazione di Rolando Mandragora: l'ottima stagione del numero otto viola ha attirato le attenzioni di diversi club, come riporta il Corriere che scrive come siano iniziati i primi sondaggi da parte di società italiane. Il classe '97 è in attesa di capire quale possa essere la volontà della Fiorentina.

Che non avendo ancora preso una decisione definitiva sul nuovo allenatore ha già il suo bel da farsi. Ma c'è da credere che nella lista dei rinnovi sia segnato tra i primi nomi quello di Mandragora, visto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2026. Anche perché l'opzione per il prolungamento annuale legata a un certo numero di presenze non ha alcuna validità in sede di rinnovo. Adesso le parti devono ragionare in ottica 2026. Non c'è dubbio che la Fiorentina consideri Mandragora uno dei suoi giocatori più importanti, chiarisce poi il quotidiano.