Attesi 19 mila tifosi alla prima al Franchi senza Commisso: presente anche Catherine

La partita di domani al Franchi tra Fiorentina e Cagliari avrà un significato particolare: sarà infatti la prima gara casalinga dopo la scomparsa del presidente viola Rocco Commisso. Prima del fischio d’inizio è previsto un momento di ricordo per il patron gigliato, in un contesto che dovrebbe portare sugli spalti oltre a diciannovemila tifosi viola anche la presenza di Catherine Commisso, vedova di Rocco, attesa da New York dopo le esequie celebrate mercoledì alla Cattedrale di St. Patrick. Lo riporta il Corriere dello Sport.