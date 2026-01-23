Fiorentina, ipotesi di un ritorno in viola di Igor per la Gazzetta

Con il mercato in chiusura tra circa dieci giorni, la Fiorentina punta soprattutto a rinforzare la difesa, rimasta più leggera dopo le cessioni di Pablo Marí e Mattia Viti. L’obiettivo è un centrale mancino che possa rappresentare un’occasione: un prestito con diritto di riscatto, pensato per dare a Paolo Vanoli maggiore flessibilità nelle rotazioni. Il nome di Sikou Niakaté, francese naturalizzato maliano del Braga, si è raffreddato: le due parti non trovano l’intesa sulla formula, con i portoghesi che insistono per l’obbligo di riscatto, soluzione che la Fiorentina non intende accettare. Tornano quindi in primo piano nomi già monitorati, come Diogo Leite dell’Union Berlino, mancino, e Rodrigo Becao del Fenerbahçe.

Sullo sfondo restano anche Federico Gatti e Daniele Rugani, operazioni più realistiche negli ultimi giorni di mercato. Tra le novità c’è invece Igor, difensore brasiliano di proprietà del Brighton e attualmente in prestito al West Ham, con un passato in maglia viola tra il 2020 e il 2023. Tuttavia, il tecnico Hürzeler lo considera un titolare inamovibile, rendendo difficile un eventuale trasferimento. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.