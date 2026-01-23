Parisi out, contro il Cagliari Harrison favorito su Solomon per partire dal 1'
FirenzeViola.it
Domani contro il Cagliari sarà l'occasione per la Fiorentina di iniziare a vedere dal 1° minuto qualcuno dei nuovi acquisti arrivati nel corso di questo mercato invernale. Complice infatti l'infortunio di Fabiano Parisi, out per almeno venti giorni per una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro, secondo la Repubblica sarà il momento dell'esordio da titolare per Harrison, che è in vantaggio su Solomon.
In mezzo al campo invece Fabbian e Brescianini si candidano a un ingresso a gara in corso, con Mandragora e Ndour titolari.
