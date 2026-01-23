Polverosi: "La Fiorentina riparte dalle ali. Si è tornati al vecchio progetto tattico"

Alberto Polverosi ha commentato sul Corriere dello Sport le ultime in casa Fiorentina. Questo il suo pensiero: "Per tirare fuori la Fiorentina dalla zona-retrocessione Vanoli ha bisogno delle ali. E’ come il gioco dell’oca, infili nella casella sbagliata e devi tornare al punto di partenza, quello di un anno e mezzo prima. A Firenze per il momento sono arrivati due esterni dalla Premier League, Solomon, che l’allenatore ha fatto debuttare subito anche se non da titolare, e Harrison. Nel frattempo, Vanoli ha inventato Parisi davanti a Dodo sulla fascia destra e anche questa è una bella intuizione.

Non solo, passando alla difesa a quattro, ha messo Fagioli davanti alla difesa, Ndour e Mandragora più avanti e Gudmundsson sulla corsia di sinistra. A Bologna, altro passaggio interessante: quando la palla era dei rossoblu, Ndour andava a chiudere sulla fascia sinistra (tant’è vero che un gol è arrivato con l’azzurro della Under che ha strappato la palla a Holm, terzino destro del Bologna) e quando invece la palla era dei viola, tornava a fare la mezz’ala (riguardare il gol che ha segnato, e poi annullato, con un inserimento a fari spenti in mezzo all’area). Magari diventa una caratteristica della Fiorentina, questo desiderio, e spesso necessità, di cambiare sistema per ritrovarsi. Quando alla quinta giornata del campionato scorso, dopo insistenza di Pradé e di tutta la critica, Palladino passò dalla difesa a tre alla difesa a quattro, la Fiorentina infilò otto vittorie di seguito eguagliando un record storico raggiunto sessant’anni prima. Rispetto alla stagione scorsa, la controrivoluzione di oggi è meno accentuata, ma dà comunque la stessa sensazione di un cambiamento cercato e voluto e conferma che nel mercato estivo, nonostante il parere decisamente positivo della stragrande maggioranza di tifosi e addetti ai lavori, qualcosa non è andato per il verso giusto".