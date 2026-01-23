La Lazio insiste per Ranieri come post Romagnoli: le richieste della Fiorentina

In casa Lazio, con la partenza sempre più probabile di Alessio Romagnoli in direzione Arabaia, secondo la Gazzetta dello Sport si scalda la pista che porta a Luca Ranieri, difensore centrale della Fiorentina, in uscita dal club viola dopo aver perso fascia da capitano e posto da titolare. Ranieri, così come Romagnoli, è di piede sinistro, quindi perfetto per prendere il posto dell'ex capitano del Milan. La Fiorentina per farlo partire potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 5 milioni di euro.