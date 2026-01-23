Difesa viola, sfumato Coppola si punta a uno tra Becao e Diogo Leite

Archiviata la pista Diego Coppola, destinato a trasferirsi in prestito secco al Paris FC — una formula che, in ogni caso, non avrebbe convinto la Fiorentina — il club viola continua a valutare alternative per il reparto difensivo. Secondo il Corriere dello Sport restano infatti sul tavolo i nomi di Rodrigo Becao, attualmente al Fenerbahce, e soprattutto quello di Diogo Leite dell’Union Berlino.

Quest’ultimo appare il profilo più gradito sia per caratteristiche tecniche, essendo mancino, sia per i costi dell’operazione, considerando che il contratto con il club tedesco è in scadenza a giugno. Più complessa, invece, la trattativa per Sikou Niakaté del Braga: la distanza tra le parti riguarda la formula del trasferimento, con la Fiorentina orientata su un prestito con diritto di riscatto e i portoghesi fermi sulla richiesta di un prestito con obbligo.