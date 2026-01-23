Ranieri in partenza? Per la Repubblica i viola non pensano ad una sua cessione

vedi letture

La notizia riportata questa mattina da la Repubblica è che la Fiorentina non ha nessuna intenzione di lasciar partire Luca Ranieri. L’ex capitano non ha perso solo la fascia, ma soprattutto il posto da titolare ed è normale abbia iniziato a guardarsi intorno cercando di capire il da farsi. Il club però non ha al momento in programma la sua partenza e vale sempre la pena ricordare di come nella lista per la Conference League sia possibile aggiungere soltanto tre nomi malgrado le cessioni di calciatori presenti nell’elenco siano già in numero superiore.