Uscite viola, muro sulla partenza di Fortini. Nicolussi aspetta il Cagliari
In casa Fiorentina, oltre alle entrate, resta da capire anche come finiranno le vicende legate ai nomi di Fortini e Ranieri. Il primo infatti non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, il secondo invece spinge per la cessione già adesso. In nessuno dei due casi la Fiorentina intende farsi prendere per il collo. Il terzino non partirà per meno di 15-20 milioni, mentre Ranieri resterà a Firenze salvo ribaltoni.
In caso di addio di Fortini c'è la possibilità di accogliere un esterno d'attacco in modo da far giocare Parisi come terzino: il nome da tenere d'occhio, sottolinea il Corriere dello Sport, è sempre quello di Daniel Maldini dell'Atalanta. Infine Hans Nicolussi Caviglia aspetta la seconda offerta del Cagliari. Il prestito alla Fiorentina non sarà interrotto fintantoché non arriverà una proposta congrua al Venezia, proprietario del suo cartellino.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati