Verso Fiorentina-Cagliari, Kean ancora a parte: altra chance da titolare per Piccoli

La giornata di oggi al Viola Park ruota attorno a due temi principali: da una parte la presentazione di Jack Harrison e Giovanni Fabbian, in programma alle 11.30 al Wind Media Center, dall’altra le condizioni fisiche di Moise Kean. L’attaccante viola, sottolinea il Corriere dello Sport, continua a fare i conti con un fastidio alla caviglia che lo accompagna da oltre un mese e anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato.

Il pieno recupero non è ancora stato raggiunto e la decisione finale spetterà a Paolo Vanoli, che solo oggi stabilirà se e per quanto il centravanti azzurro potrà essere impiegato nella sfida di domani contro il Cagliari. In caso contrario, salvo colpi di scena, sarà l’ex di turno Roberto Piccoli a guidare l’attacco della Fiorentina.