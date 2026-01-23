Non solo difesa, la Fiorentina avanza nelle trattative per Asprilla del Girona

La Fiorentina non guarda solo alla difesa in questa ultima fase del mercaro, ma intende anche provare a rinforzare ulteriormente la batteria degli esterni offensivi della rosa. In tal senso proseguono le trattative per Yaser Asprilla, esterno offensivo colombiano in forza al Girona, seguito anche da West Ham e Marsiglia. Mancino e versatile, può agire su entrambe le fasce, ama puntare l’avversario e creare superiorità numerica.

Secondo i media sudamericani, la Fiorentina sarebbe in vantaggio nella corsa al giocatore, per un’operazione stimata intorno ai 12 milioni di euro. Lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport