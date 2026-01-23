Non solo difesa, la Fiorentina avanza nelle trattative per Asprilla del Girona
FirenzeViola.it
La Fiorentina non guarda solo alla difesa in questa ultima fase del mercaro, ma intende anche provare a rinforzare ulteriormente la batteria degli esterni offensivi della rosa. In tal senso proseguono le trattative per Yaser Asprilla, esterno offensivo colombiano in forza al Girona, seguito anche da West Ham e Marsiglia. Mancino e versatile, può agire su entrambe le fasce, ama puntare l’avversario e creare superiorità numerica.
Secondo i media sudamericani, la Fiorentina sarebbe in vantaggio nella corsa al giocatore, per un’operazione stimata intorno ai 12 milioni di euro. Lo riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercatodi Luca Calamai
Paratici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
I Commisso nel segno della continuità. Paratici garante tecnico per una nuova via. Se parte Ranieri, caccia a due difensori
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Angelo GiorgettiCommisso, che occasione persa. I rimpianti della città e le colpe di chi non ha aiutato il presidente a capire Firenze. Ora attesa per Catherine. In campo la Fiorentina si rialza: Kean più forte, Piccoli più utile
