Ufficiale Richardson al Copenaghen promette: "Darò tutto, nell'ultimo anno e mezzo ho giocato poco"

E' arrivata in serata l'ufficialità del trasferimento di Amir Richardson al Copenaghen. Il centrocampista franco-marocchino arriva in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Ecco l'annuncio del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all’ F.C. Copenhagen" mentre il club danese riporta le parole del ds e del giocatore stesso. Ecco la lunga nota:

"Il centrocampista centrale di 23 anni gioca per la Fiorentina dall'estate del 2024 e ha nove presenze con la nazionale marocchina. "Amir possiede evidenti qualità offensive ed è protagonista di uno stile di gioco dinamico. È abile tecnicamente e tatticamente, e non vediamo l'ora di vederlo nella squadra. In passato ci siamo già interessati a lui, e ora siamo finalmente riusciti a portarlo a Copenaghen. Ora ha solo bisogno di un po' di tempo per ambientarsi completamente, e poi non vediamo l'ora di vederlo con la maglia del F.C. Copenhagen", afferma il direttore sportivo del F.C. Copenhagen, Sune Smith-Nielsen.

"Era un obiettivo di questa finestra di trasferimenti aggiungere un centrocampista della qualità di Amir, e ne siamo soddisfatti. Amir è qui inizialmente fino all'estate, e poi vedremo se ci sarà un accordo permanente da tutte le parti. Continuiamo a lavorare sui nostri piani di trasferimento per la squadra, e ci aspettiamo ulteriori operazioni durante la finestra di mercato", afferma Sune Smith-Nielsen.

Amir Richardson è nato e cresciuto in Francia con il padre americano e la madre marocchina, e ha mosso i primi passi nel calcio a Nizza. “Per me è importante arrivare al F.C. Copenaghen. È un grande club, che lotta per i titoli e che fa molto bene sulla scena europea. So che in passato c'è stato il desiderio di portarmi nel club, ed è piacevole che ci sia riuscito ora,” dice Amir Richardson. “Ho avuto alcune conversazioni convincenti con la dirigenza del club e abbiamo discusso su come posso mettere in gioco le mie qualità nella squadra. Mi sento sia sicuro che pieno di aspettative, e non vedo l'ora di iniziare.” “Nell'ultimo mezzo anno non ho giocato molto, e desidero contribuire e fare la differenza per la mia squadra. Darò tutto ciò che ho per guadagnarmi un posto in squadra e lasciare un’impronta positiva nella maglia bianca.” Amir Richardson indosserà la maglia numero 25.