ATTACCANTE, Da Origi a Belotti: nomi per gennaio

Ancora nomi per rinforzare l'attacco della Fiorentina a gennaio, dalle pagine del Corriere dello Sport. Il quotidiano scrive infatti che quello avanzato è il reparto più fragile della rosa viola, come testimoniano le difficoltà di organico da quando è mancato Gonzalez. Spicca in negativo Kokorin, che ha collezionato appena 27 minuti fin qui.

C'è necessità di un sostituto: le principali piste di mercato portano ai nomi di Belotti del Torino e Mayoral della Roma (ma in prestito dal Real Madrid) per rimanere nel campionato italiano, ma ci sono anche soluzioni estere come Cabral del Basilea e Origi del Liverpool.