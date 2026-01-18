Asprilla e Bailey valutati dalla Fiorentina: il punto di mercato della Gazzetta

La Fiorentina è partita per Bologna senza Jack Harrison, l’ultimo colpo del mercato viola. L’esterno arrivato dal Leeds tornerà domani, pronto a mettersi a disposizione di Paolo Vanoli, con l’obiettivo di essere convocato per la delicata sfida salvezza di sabato prossimo al Franchi contro il Cagliari. Nel frattempo il club resta attivo sul mercato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si cerca un difensore e piacciono Federico Gatti e Daniele Rugani della Juventus, operazioni che la Viola vorrebbe fare con la formula del prestito. Altri nomi sono quelli di Karim Sow del Losanna, Diego Coppola del Brighton e Diogo Leite dell’Union Berlino. Per l’attacco i nomi sul taccuino sono quelli di Yaser Asprilla, esterno colombiano del Girona, e Leon Bailey, attaccante giamaicano della Roma in prestito dall’Aston Villla.