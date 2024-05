ARTHUR, Qualità e Freddezza. Prima Atene poi il futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola sottolinea come il miglior segnale della vittoria di Cagliari non sia tanto l'aritmetica qualificazione in Conference League, quanto la ritrovata forma fisica di alcuni calciatori chiave della rosa. Su tutti ovviamente impossibile non citare Arthur. Il brasiliano con coraggio si è preso al 103' minuto la responsabilità di andare dagli undici metri e, con freddezza glaciale, ha trafitto Aresti regalando la vittoria ai gigliati. L'ex Juventus ha chiuso così nel migliore dei modi un campionato che lo ha visto partire alla grande, salvo poi calare da circa metà stagione anche a causa dei continui problemi fisici.

Per una parte dell'annata il brasiliano, insieme a Bonaventura e Nico, è stato un pezzo fondamentale della colonna vertebrale della squadra. Adesso, dopo che tutti e tre sono andati a segno a Cagliari, i tre leader tecnici della Fiorentina proveranno a portare a Firenze un trofeo dopo oltre vent'anni, poi si penserà al futuro. Un futuro che per Arthur, come sottolineato nei mesi dal suo agente, sembra molto difficile sia a Firenze.