ARTHUR, Quale futuro per lui? La Premier lo corteggia

Non un futuro da giocatore della Fiorentina, che non ha esercitato il diritto di riscatto, non un futuro da giocatore della Juventus, viste anche le parole dell'agente Federico Pastorello ai microfoni della Rai. Parafrasando una celebre frase di un film, in questo momento Arthur sa solo quello che non sarà. In tal senso però, dopo l'esperienza fallimentare al Liverpool, la soluzione potrebbe arrivare nuovamente dalla Premier.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano sarebbe finito sui taccuini dei dirigenti dell'Everton, del Wolverhampton e il Newcastle. Sullo sfondo anche la Turchia, in particolare il Galatasaray.