Su Kean filtra ottimismo, domani gli accertamenti per valutare il da farsi

La distorsione alla caviglia di Moise Kean - uscito per infortunio dopo 15 minuti e un gol in Estonia-Italia, tiene in ansia la Nazionale ma anche e soprattutto la Fiorentina. Secondo quanto riporta SkySport filtra ottimismo sulle sue condizioni (come aveva detto anche Retegui dopo aver parlato con il compagno) ma saranno solo gli accertamenti di domani a chiarire l'entità dell'infortunio. Il centravanti viola è certo a rischio per la gara di martedì con Israele e vediamo dunque se lo staff azzurro preferirà far tornare Kean a Firenze per le cure del caso.