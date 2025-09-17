Ancora Sohm: "La Conference è un obiettivo chiaro per noi, possiamo arrivare in finale"

Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato dei suoi compagni e del suo arrivo a Firenze: "All'inizio ho legato soprattutto con quelli che parlano tedesco, quindi Gosens ma anche Pongracic e Dzeko. Poi anche con Kean e Ndour, ma mi sto trovando bene con tutti".

Giocare con De Gea com'è? "Non ho mai giocato o visto uno così forte tra i pali, è impressionante. Ci fa sentire più sicuri e anche come ragazzo è fantastico".

Sul centrocampo ha detto: "Abbiamo tanti giocatori con molta qualità, siamo forti e lo sappiamo, adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo e questa è la cosa più difficile. Ma stiamo lavorando per farlo"

E sugli obiettivi: "Sarei felice se riuscissimo a fare una stagione al più alto livello possibile, magari arrivando in Champions. Poi voglio migliorare negli assist e nei gol, non mi sono dato un numero. Poi c'è la Conference, un obiettivo chiaro per noi. Secondo me abbiamo anche una squadra forte per arrivare alla finale di Lipsia".

E sul Mondiale a fine stagione: "Ci penso, è ovvio. Il Mondiale è un'occasione speciale per tutti, anche per me".