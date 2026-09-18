Dragusin in dubbio per il Napoli, Atta si candida per una maglia da titolare: il punto

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Un pranzo speciale per rafforzare il gruppo e allentare la tensione prima della sfida contro il Napoli. Nella giornata di ieri la Fiorentina si è ritrovata al Viola Park per un asado argentino offerto da Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono, che hanno mantenuto la promessa fatta dopo il successo sul Venezia. Un momento di condivisione e spensieratezza, reso meno agevole soltanto dalla pioggia che ha costretto la squadra a rivedere i programmi iniziali.

Archiviata la parentesi conviviale, l'attenzione è tutta rivolta al match del Franchi e il Corriere dello Sport fa un punto sui due acciaccati degli ultimi giorni. In casa viola resta da monitorare la situazione di Radu Dragusin, alle prese con i problemi fisici emersi nella gara di Coppa Italia contro il Pisa e determinato a recuperare in tempo. Aggiornamenti sono attesi oggi alle 16.30, quando interverrà in conferenza stampa Paolo Vanoli. Segnali incoraggianti, invece, arrivano da Arthur Atta, sempre più vicino alla miglior condizione e candidato a una maglia da titolare contro gli azzurri.