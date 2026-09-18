FirenzeViola Njie conquista tutti: è lui l'Mvp di Fiorentina-Pisa per i lettori di FirenzeViola.it

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Nel martedì di Coppa Italia la Fiorentina vince e convince contro il Pisa. Grazie alle reti di Pellegrino, Gnonto e Goncalves la squadra di Paolo Vanoli ha staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Napoli. Una prestazione collettiva più che buona, all'interno della quale alcuni singoli sono spiccati. Su tutti Alieu Njie, entrato nella ripresa e autore di un assolo strepitoso che ha regalato il 2-0 a Gnonto: l'esterno svedese è il migliore in campo per i lettori di FirenzeViola.it, che tramite il sondaggio TopFv lo hanno premiato come Mvp del derby; al secondo posto, staccato di circa 9 punti percentuali, Mateo Pellegrino, mentre completa il podio Christ Oulai.

Top Fv, Fiorentina-Pisa 3-0:

1) Alieu Njie (31,9%, 406 voti)

2) Mateo Pellegrino (24,8%, 316 voti)

3) Christ Oulai (23,5%, 298 voti)