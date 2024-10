ADLI, Palladino gli vuole affidare le chiavi del centrocampo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella gara di oggi contro il Lecce Raffaele Palladino si affiderà ancora una volta a Yacine Adli. Il centrocampista francese si è reso protagonista nelle ultime due partite e il tecnico campano probabilmente gli affiderà ancora una volta le chiavi del centrocampo insieme a Danilo Cataldi. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio.

Nelle due gare giocate dal primo minuto, l'ex Milan ha segnato due gol una caratteristica che non è tipicamente nelle sue corde visto che il centrocampista classe 2000 non ha mai superato le quattro reti stagionali. I presupposti per una stagione da protagonista in maglia viola ci sono, come ribadito da lui stesso: "Quando sono arrivato non ero al top della condizione, ma ora sto meglio e mi sento pronto a fare bene con questa squadra".